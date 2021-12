Baby rapinatori sulla Roma Nettuno | caccia al resto della banda

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Finalmente individuati due dei responsabili di altrettante rapine avvenute tra Anzio e. Un terzo è stato denunciato a piede libero ed èagli altri complici. L’azione è stata eseguita dagli agenti del Commissariato Anzioinsieme al personalePolferTermini. Leggi anche: Rapine, duecriminali incastrati dalle telecamere: l’antefatto Il primo episodio è accaduto il 30 novembre scorso ad Anzio, in via Mencacci, dove un uomo era stato avvicinato da tre giovani, uno dei quali gli aveva strappato dalle mani con violenza il telefono cellulare. Tra i due era nata una colluttazione durante la quale la vittima era riuscita a rientrare in ...

