Atalanta Villarreal 0-3 LIVE: strepitosi Moreno e Danjuma, tris amarillo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra Atalanta e Villarreal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Villarreal si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Villarreal 0-3 MOVIOLA 1‘ Al via il match di Bergamo 3? GOL Villarreal – Incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon, Parejo intercetta e lancia Danjuma in campo aperto. Fulminato sotto le gambe Musso 5? Hateboer sfonda a destra, cross al centro che Rulli intercetta in uscita 9? OCCASIONE Atalanta – Crosso perfetto di Ilicic, Toloi anticipa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Allo stadio Gewiss, il match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo F della Champions League 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-3 MOVIOLA 1‘ Al via il match di Bergamo 3? GOL– Incomprensione a centrocampo tra Demiral e De Roon, Parejo intercetta e lanciain campo aperto. Fulminato sotto le gambe Musso 5? Hateboer sfonda a destra, cross al centro che Rulli intercetta in uscita 9? OCCASIONE– Crosso perfetto di Ilicic, Toloi anticipa ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Villarreal Champions League, si recupera Atalanta - Villarreal: il risultato è 0 - 2. LIVE Al Gewiss Stadium è in corso Atalanta - Villarreal, partita rinviata ieri a causa delle nevicata su Bergamo. Per gli uomini di Gasperini c'è in ballo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League: devono vincere, ...

Risultati Europa e Conference League, Napoli - Leicester 2 - 2 e Cska Sofia - Roma 0 - 3. LIVE Oltre al recupero di Atalanta - Villarreal di Champions league , si giocano oggi altre tre partite che vedono impegnate squadre italiane in lotta per qualificarsi al turno successivo: alle 18.45 è iniziata sia Napoli - ...

Calcio: Champions League, Atalanta-Villarreal 0-2 dopo primo tempo Bergamo, 9 dic. - Il Villarreal è in vantaggio per 2-0 sull'Atalanta al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F di ...

Arnaut Danjuma, chi è il castigatore dell’Atalanta Danjuma è una delle stelle del Villarreal, in gol questa sera in Champions League contro l'Atalanta: ecco la storia dell'esterno olandese.

