Amici 21, LDA ai ferri corti con Albe: “Mi sento umiliato” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tensione nella casetta dei talenti ad Amici, dal momento che Maria De Filippi ha sollevato un caso sulla mancanza di igiene e ordine nelle camere che accolgono i ragazzi. In una convocazione della conduttrice, tra i rimproveri che i prof hanno riservato agli allievi, duro si palesa Rudy Zerbi verso LDA, imponendogli una punizione esemplare per poi chiedergli di uscire dallo studio. Questo, nonostante il 18enne si dichiari poi estraneo allo scandalo, senza menzionare il responsabile del disordine nella sua camera, ovvero l’amico Albe. Non a caso i rapporti tra i due ragazzi sono ora in crisi, dal momento che il figlio di Gigi D’Alessio non accetta l’umiliazione subita. Intanto, non mancano tra le reazioni più disparate dei telespettatori e non mancano le contestazioni dei fan del 18enne. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tensione nella casetta dei talenti ad, dal momento che Maria De Filippi ha sollevato un caso sulla mancanza di igiene e ordine nelle camere che accolgono i ragazzi. In una convocazione della conduttrice, tra i rimproveri che i prof hanno riservato agli allievi, duro si palesa Rudy Zerbi verso LDA, imponendogli una punizione esemplare per poi chiedergli di uscire dallo studio. Questo, nonostante il 18enne si dichiari poi estraneo allo scandalo, senza menzionare il responsabile del disordine nella sua camera, ovvero l’amico. Non a caso i rapporti tra i due ragazzi sono ora in crisi, dal momento che il figlio di Gigi D’Alessio non accetta l’umiliazione subita. Intanto, non mancano tra le reazioni più disparate dei telespettatori e non mancano le contestazioni dei fan del 18enne. ...

Advertising

Frances68309503 : @miriana4ever No raga, stiamo alzando un polverone di pietà nauseante. Ha 21 anni, non 5 e sa benissimo che tipo di… - bixie_short : @amicii_news Non io che ho letto ida invece di Lda e ho pensato che cavolo c'entrasse Ida di u&d ad amici ?????? - bemymalik_ : RT @arabedumb: no vabbe ma “l’esercito” ancora non lo capisce che amici va avanti solo per i professionisti dato che quelli di quest’anno 0… - arabedumb : no vabbe ma “l’esercito” ancora non lo capisce che amici va avanti solo per i professionisti dato che quelli di que… - Silvias02700439 : RT @isoledipinte: caro cristiano hai dimenticato uno degli amici fondamentali di LDA che sarebbe in grado di asfaltare pure te, prendi appu… -