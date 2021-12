Tottenham | Bergwijn ai saluti | Conte potrebbe lasciarlo partire a gennaio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilperdere: l’attaccante non è nei piani die l’Ajax ci prova per il mercato invernale Secondo il Telegraaflasciare il. L’attaccante non è nei piani diche quindisenza problemi. A farsi sotto è l’Ajax, cheriportare in Olanda l’attaccante degli Spurs. Il valore del cartellino è alto, ma la volontà del giocatorefavorire al trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'avventura aldi Stevenpotrebbe termina già a gennaio. Come riportato dal Times il minutaggio dell'attaccante olandese è diminuito da quando è arrivato Antonio Conte sulla panchina degli Spurs , ...Commenta per primo L' Ajax ha messo nel mirino un giocatore del, si tratta di Steven. Come riporta De Telegraaf si parlerebbe di un prestito.L’Ajax, che ha chiuso il girone di Champions League al primo posto con 6 vittorie a nche grazie ai 10 gol di Sebastian Haller, guarderebbe tra le fila del Tottenham per cercare in rinforzi in ottica c ...De Amsterdammers willen de 24-jarige aanvaller losweken bij Tottenham Hotspur en hebben de interesse kenbaar gemaakt bij de Engelse topclub.