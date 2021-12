Porto - Atletico Madrid 1 - 3: gol e highlights (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'Atletico Madrid accede agli ottavi di Champions: decisiva la vittoria per 3 - 1 sul campo del Porto con i gol di Griezmann, Correa e De Paul (inutile il rigore di Sergio Oliveira). Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'accede agli ottavi di Champions: decisiva la vittoria per 3 - 1 sul campo delcon i gol di Griezmann, Correa e De Paul (inutile il rigore di Sergio Oliveira).

Advertising

CB_Ignoranza : 5 minuti di totale follia nella partita tra Porto e Atletico, è iniziata una caccia all’uomo alla Valencia-Inter de… - GoalItalia : Rissa e rossi: Porto-Atletico diventa una corrida ?? - KunGrax : RT @JanoSavina: @BisInterista Più difficile di questo. Il porto è una squadraccia, il Liverpool ha battuto chiunque facendogli un favore. L… - impazientezero1 : @PiselloLiberale eh ma il liverpool è 3 categorie sopra (e mi tengo stretto). in generale tutto il calcio inglese l… - NandoPiscopo1 : @Maldi___ 4 partite in cl da titolare 1) con il liverpool mai vista, da 4 (Come quasi tutti) 2) atletico,migliore… -