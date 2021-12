Patrick Zaki è libero | l’abbraccio con la famiglia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021). Lo studente egiziano dell’Università di Bologna ha potuto finalmente abbracciare lacome si evince da molte foto diffuse sui social. Ricordiamo chefu arrestato il 7 febbraio 2020 salvo essere stato scarcerato in queste ore a margine della decisione del giudice di liberarlo e aggiornare l’udienza al prossimo 1 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Sto bene, grazie. E forza Bologna". Appenaè uscito dal commissariato a Mansura, ha proferito queste parole dopo aver abbracciato la madre e la fidanzata. Lo studente era stato arrestato il 7 febbraio 2020: nei giorni in cui tutta ...Commenta per primoè stato scarcerato . Lo studente egiziano dell'Università di Bologna è tornato libero dopo una prigionia durata 22 mesi nel suo Paese natale. 'Sto bene, sto bene', ha detto abbracciato ...Patrick Zaki è stato ufficialmente scarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha abbracciato la madre. “Tutto ben ...Patrick Zaki è libero. Lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato il 7 febbraio del 2020, è uscito dal carcere di Man ...