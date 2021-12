Papà Verstappen: 'Tra Max e Hamilton zero rapporti. Wolff a Silverstone mi ha deluso' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ' Hamilton ? Non ci parlo mai, e lui non ha bisogno di farlo con me. Non sono niente per lui, lo rispetto come pilota ma per il resto no'. Ci va giù deciso Jos Verstappen , Papà di Max, che ha parlato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) '? Non ci parlo mai, e lui non ha bisogno di farlo con me. Non sono niente per lui, lo rispetto come pilota ma per il resto no'. Ci va giù deciso Josdi Max, che ha parlato ...

Ultime Notizie dalla rete : Papà Verstappen Papà Verstappen: 'Tra Max e Hamilton zero rapporti. Wolff a Silverstone mi ha deluso' ' Hamilton ? Non ci parlo mai, e lui non ha bisogno di farlo con me. Non sono niente per lui, lo rispetto come pilota ma per il resto no'. Ci va giù deciso Jos Verstappen , papà di Max, che ha parlato anche del rapporto (quasi nullo) tra suo figlio e il sette volte iridato della Mercedes: 'Max scambia due parole con Lewis solo sul podio - aggiunge il 49enne ...

F1, Jos Verstappen: 'In Mercedes scaricano le colpe sempre sugli altri, Wolff è un lupo travestito da pecora' Molto infastidito da queste dichiarazioni è stato Jos Verstappen (papà di Max) che al Telegraph ha dichiarato: ' Tutto quello che fanno in Mercedes è quello di scaricare la colpa sugli altri. Wolff è come un lupo travestito da pecora. In un modo o nell'...

"Max farà di tutto per vincere": papà Verstappen avvisa Lewis Hamilton prima di Abu Dhabi