Neve dal mattino nelle Valli, dal pomeriggio anche in città e provincia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi di Neve hanno iniziato a imbiancare la provincia di Bergamo: ben visibili nelle Valli, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca. Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando la Neve si è compattata anche in città: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per la pioggia e in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica. Dalle prime ore del pomeriggio Neve più intensa anche nel resto della provincia: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi dihanno iniziato a imbiancare ladi Bergamo: ben visibili, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca. Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando lasi è compattatain: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per la pioggia e in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica. Dalle prime ore delpiù intensanel resto della: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità ...

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota dalla notte, in attenuazione dal pomeriggio di domani con l'… - riga_marco : Che bello vedere la neve cadere dal cielo. Tutti col naso all'insú non per scrutare le stelle ma per intercettare p… - paolo_r_2012 : RT @chavaquiahangel: Il cuore? Davvero vuoi sapere a cosa serve il cuore? È semplice, figlia mia, il cuore serve a morire. (dal romanzo “… - GL0RYTAYLOR : @hanamintae ti ho riconosciuto perché mentre tu facevi questo tweet, io guardavo fuori dal tuo finestrino la neve d… - aadorelouu_ : @tommowa56531232 @94SWTCREATVRE AMO MA FACCIAMO CAMBIO, NON VEDO LA NEVE DAL 2014 -

Ultime Notizie dalla rete : Neve dal Troppa neve a Bergamo, rinviata Atalanta - Villarreal di Champions League Già dal pomeriggio si era capito che la gara sarebbe stato a rischio. 'L'arbitro si è confrontato correttamente con i due allenatori e ha capito che non c'erano le condizioni per iniziare, anche se ...

Troppa neve, Atalanta - Villarreal rinviata a domani. Cambia l'orario, si gioca alle 19 La fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo dal tardo pomeriggio di oggi ha costretto a rinviare Atalanta - Villarreal, sfida decisiva per la ...messi al lavoro per sgomberare il campo dalla neve e ...

Bufera di neve dal Cansiglio al Grappa: intrappolate decine di famiglie con bambini ilgazzettino.it Atalanta-Villarreal: tutte le indicazioni per i biglietti Il club nerazzurro ha messo chiarezza sulla questione biglietti per il match rinviato Di seguito quanto riportato in serata dal sito ufficiale dell’Atalanta: La Società informa che la partita Atalanta ...

Atalanta-Villarreal di Champions, la neve ha reso inutile il lavoro degli addetti al Gewiss Stadium La neve ferma Atalanta e Villarreal. Il match che mette in palio il secondo posto nel Gruppo F - e il conseguente accesso agli ottavi di finale di Champions League - verrà disputato giovedì alle 16.30 ...

Giàpomeriggio si era capito che la gara sarebbe stato a rischio. 'L'arbitro si è confrontato correttamente con i due allenatori e ha capito che non c'erano le condizioni per iniziare, anche se ...La fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamotardo pomeriggio di oggi ha costretto a rinviare Atalanta - Villarreal, sfida decisiva per la ...messi al lavoro per sgomberare il campo dallae ...Il club nerazzurro ha messo chiarezza sulla questione biglietti per il match rinviato Di seguito quanto riportato in serata dal sito ufficiale dell’Atalanta: La Società informa che la partita Atalanta ...La neve ferma Atalanta e Villarreal. Il match che mette in palio il secondo posto nel Gruppo F - e il conseguente accesso agli ottavi di finale di Champions League - verrà disputato giovedì alle 16.30 ...