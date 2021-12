Nessuna eccezione agli Australian Open per i giocatori non vaccinati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il governo di Victoria ha ribadito che tutti i giocatori che parteciperanno all’Australian Open del prossimo mese devono essere completamente vaccinati contro il COVID-19, mentre Novak Djokovic potrebbe chiedere un’esenzione medica per giocare a Melbourne. Ma non sarà ammessa . eccezione agli Australian Open: perché solo Djokovic? I resoconti dei media suggeriscono che Djokovic, che non ha rivelato il suo stato di vaccinazione, ha motivi per richiedere un’esenzione che potrebbe consentirgli di evitare il periodo di quarantena di 14 giorni e difendere il titolo che ha vinto per la nona volta record quest’anno. I funzionari del governo di Victoria sono stati irremovibili per mesi sul fatto che solo i giocatori, gli entourage, lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il governo di Victoria ha ribadito che tutti iche parteciperanno all’del prossimo mese devono essere completamentecontro il COVID-19, mentre Novak Djokovic potrebbe chiedere un’esenzione medica per giocare a Melbourne. Ma non sarà ammessa .: perché solo Djokovic? I resoconti dei media suggeriscono che Djokovic, che non ha rivelato il suo stato di vaccinazione, ha motivi per richiedere un’esenzione che potrebbe consentirgli di evitare il periodo di quarantena di 14 giorni e difendere il titolo che ha vinto per la nona volta record quest’anno. I funzionari del governo di Victoria sono stati irremovibili per mesi sul fatto che solo i, gli entourage, lo ...

