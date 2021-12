Migranti: Papa, 'davanti ai loro volti non possiamo girarci dall'altra parte' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Città del Vaticano, 8 dic. (Adnkronos) - "davanti alla storia, ai volti di chi emigra non possiamo tacere, non possiamo girarci dall'altra parte. A Cipro come a Lesbo ho potuto guardare negli occhi questa sofferenza: per favore guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo, lasciamoci provocare dai visi dei bambini, figli di Migranti disperati. Lasciamoci scavare dentro dalla loro sofferenza per reagire alla nostra indifferenza, guardiamo i loro volti per risvegliarci dal sonno dell'abitudine". A dirlo Papa Francesco dopo l'Angelus da piazza San Pietro. "Cipro è una perla nel Mediterraneo, di rara bellezza, che però porta impressa la ferita del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Città del Vaticano, 8 dic. (Adnkronos) - "alla storia, aidi chi emigra nontacere, non. A Cipro come a Lesbo ho potuto guardare negli occhi questa sofferenza: per favore guardiamo negli occhi gli scartati che incontriamo, lasciamoci provocare dai visi dei bambini, figli didisperati. Lasciamoci scavare dentrosofferenza per reagire alla nostra indifferenza, guardiamo iper risvegliarci dal sonno dell'abitudine". A dirloFrancesco dopo l'Angelus da piazza San Pietro. "Cipro è una perla nel Mediterraneo, di rara bellezza, che però porta impressa la ferita del ...

