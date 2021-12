LIVE – Modena-Milano 0-0 (17-13): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Leo Shoes PerkinElmer Modena-Allianz Milano, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I Canarini di coach Giani vanno a caccia di un altro successo per rimanere nella parte alta della classifica contro i meneghini di Piazza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Latestuale di Leo Shoes PerkinElmer-Allianz, sfida valevole per l’undicesima giornata di andata del campionato didimaschile. I Canarini di coach Giani vanno a caccia di un altro successo per rimanere nella parte alta della classifica contro i meneghini di Piazza. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 dicembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNA LA ...

Advertising

michelazbol : RT @MioFratelloAss: Cento Passi..con i Modena City Ramblers per arrivare fino a “Casa Francesco”. Vi aspettiamo il 16 dicembre, alle ore 21… - itti_stef : RT @MioFratelloAss: Cento Passi..con i Modena City Ramblers per arrivare fino a “Casa Francesco”. Vi aspettiamo il 16 dicembre, alle ore 21… - paolabottelli : RT @MioFratelloAss: Cento Passi..con i Modena City Ramblers per arrivare fino a “Casa Francesco”. Vi aspettiamo il 16 dicembre, alle ore 21… - MioFratelloAss : Cento Passi..con i Modena City Ramblers per arrivare fino a “Casa Francesco”. Vi aspettiamo il 16 dicembre, alle or… - scoutfinche : Quelle canzoni che ti devi imporre di stare ferma, perché non è educato mettersi a ballare sulla banchina in attesa… -