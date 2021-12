Lazio-Galatasaray, Terim: “Partita difficile, vogliamo mantenere prima posizione” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Siamo una squadra giovane e promettente, ci attende una bella gara. Sarà una Partita difficile, una pareggio giocherà a nostro vantaggio. Loro hanno le qualità dei campioni, dimostreranno di esserlo. Sono orgoglioso della mia squadra, siamo primi in classifica e vogliamo mantenere la posizione“. Queste le parole di Fatih Terim alla vigilia di Lazio-Galatasaray, valida come sesta giornata del gruppo E di Europa League. Il tecnico dei turchi ha poi aggiunto: “Il pareggio ci basterà, ma non scendo in campo con questa filosofia. Ogni volta che scendo in campo lo faccio per la vittoria. Se noi scendiamo in campo pensando al pareggio, questo ci porterebbe lontano da un’eventuale vittoria e ci impedirebbe di mettere in campo ciò che abbiamo studiato”. E sul ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Siamo una squadra giovane e promettente, ci attende una bella gara. Sarà una, una pareggio giocherà a nostro vantaggio. Loro hanno le qualità dei campioni, dimostreranno di esserlo. Sono orgoglioso della mia squadra, siamo primi in classifica ela“. Queste le parole di Fatihalla vigilia di, valida come sesta giornata del gruppo E di Europa League. Il tecnico dei turchi ha poi aggiunto: “Il pareggio ci basterà, ma non scendo in campo con questa filosofia. Ogni volta che scendo in campo lo faccio per la vittoria. Se noi scendiamo in campo pensando al pareggio, questo ci porterebbe lontano da un’eventuale vittoria e ci impedirebbe di mettere in campo ciò che abbiamo studiato”. E sul ...

