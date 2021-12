Ladispoli | appello urgente per Giulio | ha bisogno di un trapianto di midollo

(Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha 15anni, vive aed è profondamente legato a Cerveteri. Qui ha fatto le scuole e gioca come portiere nella squadra di calcio della nostra città. A causa di una malattia rara, hadi una donazione diche può salvargli la vita. Da 40giorni infattiè ricoverato al Bambino Gesù di Roma per una aplasia midollare severa, una malattia rara e autoimmune, denominata anche anemia aplastica, che consiste nell’incapacità delosseo di produrre un numero sufficiente di cellule del sangue. Purtroppo l’unico modo possibile perper guarire è ricevere undi. Nessuno dei familiari è risultato compatibile e per questo è necessario individuare un donatore.per ...

CERVETERI - Si cerca un donatore di midollo osseo per Giulio. A lanciare l'appello è stato il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci. Giulio ha 15 anni e vive a Ladispoli ma è profondamente legato a C ...