La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4 - 1 il Malmoe (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juve Primavera chiude in bellezza il girone di Youth Legue e strapazza per 4 - 1 il Malmoe, pur avendo già ottenuto matematicamente il passaggio diretto agli ottavi grazie al primo posto nel ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lainil girone di Youth Legue eper 4 - 1 il, pur avendo già ottenuto matematicamente il passaggio diretto agli ottavi grazie al primo posto nel ...

Advertising

acmilan : Curl it like Capone! ?? Congratulations to our Primavera forward, his beautiful bender is our Goal of November ?? Ca… - JuventusFCYouth : FT | QUALIFICATI AI QUARTI! ? Ottima prestazione della Juve che con la rete di Cerri guadagna il pass per i quarti… - JuventusFCYouth : Grande #Under19! Ai quarti di #CoppaItalia! Report ?? - sportli26181512 : La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe: La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazz… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Juve Primavera chiude in bellezza e strapazza per 4-1 il Malmoe #YouthLeague -