Imu, cosa succede se non si paga l’imposta sulla casa? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Imu è dovuta per tutta una categoria di persone. Se non viene pagata, dopo un certo lasso di tempo, scattano sanzioni salate L’Imu è stata introdotta nel 2012 per sostituire la precedente Ici. E’ l’imposta sulla casa, che insieme alla Tari, fa parte delle imposte comunali. Ma non tutti sono obbligati a corrisponderla. La prima L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Imu è dovuta per tutta una categoria di persone. Se non vieneta, dopo un certo lasso di tempo, scattano sanzioni salate L’Imu è stata introdotta nel 2012 per sostituire la precedente Ici. E’, che insieme alla Tari, fa parte delle imposte comunali. Ma non tutti sono obbligati a corrisponderla. La prima L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

wukunny : @MinutemanItaly Non è in regola con cosa? Imu, tari, bollo auto, assicurazione auto, bollette pagate,... pizzo... - DissidentePer : @Arypigliate @la_Anto18675 @amodeomatrix 1.Davvero non capisci? Adesso il tuo GP diventa rosso se non ti fai la dos… - giangolz : Esenzione IMU per la prima casa nel caso di coniugi residenti in immobili differenti. Il Senato approva un emendam… - FinoGinofino : @marsigatto se un parlamentare possedesse un capannone l'#IMU sarebbe un ricordo. non si riesce a demolire un gree… - 1511maxi : @cecco1976 @sciltian @AlvisiConci “non pagato” esistono regole per l’esenzione IMU esiste un trattato internazion… -