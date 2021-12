Emma Muscat, sola ma più forte che mai: “‘Più di te’ è il mio inno alla fiducia in se stessi” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha caratterizzato le ultime due estati con i successi di “Sangria” in coppia con Astol e “Meglio di Sera” sempre con Astol e il cantautore spagnolo Alvaro de Luna. Adesso Emma Muscat torna da sola per un nuovo singolo che segna una sua svolta stilistica e personale: “Più di te”. “C’era un’altra parte di me che volevo mostrare al pubblico – racconta a Tgcom24 -. Questo brano racconta una cosa personale e volevo farlo da sola”. La ventenne cantautrice e pianista maltese che da noi si è rivelata con la sua partecipazione ad “Amici”, ha ormai intrapreso da qualche anno un percorso artistico che la vede maturare passo dopo passo. Con i milioni di stream raccolti dagli ultimi brani, si presenta ora con un pezzo che la vede in una veste inedita, più pop da un punto di vista musicale e con un messaggio forte ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ha caratterizzato le ultime due estati con i successi di “Sangria” in coppia con Astol e “Meglio di Sera” sempre con Astol e il cantautore spagnolo Alvaro de Luna. Adessotorna daper un nuovo singolo che segna una sua svolta stilistica e personale: “Più di te”. “C’era un’altra parte di me che volevo mostrare al pubblico – racconta a Tgcom24 -. Questo brano racconta una cosa personale e volevo farlo da”. La ventenne cantautrice e pianista maltese che da noi si è rivelata con la sua partecipazione ad “Amici”, ha ormai intrapreso da qualche anno un percorso artistico che la vede maturare passo dopo passo. Con i milioni di stream raccolti dagli ultimi brani, si presenta ora con un pezzo che la vede in una veste inedita, più pop da un punto di vista musicale e con un messaggio...

