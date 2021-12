Calciomercato Milan | colpo low cost in difesa | arriva dalla Serie A

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Spunta un nuovo nome per ladeldi Stefano Pioli: è quello di Marash Kumbulla, centrale albanese di proprietà della Roma di Josè Mourinho Non c’è stato nulla… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Milan, avanti su Milenkovic e Luiz Felipe. Ma è solo l’inizio del casting... #calciomercato - carlolaudisa : Il #Milan a caccia del nuovo #Tomori. Al #Monaco fari sul gioiello #Badiashile, under 21 francese. Ma la lista e’ l… - MilanWorldForum : Jovic al Milan. Le news dalla Spagna QUI -) - FantaMasterApp : 'Milan, Kessie scaricato dopo il Liverpool: lo attende un tecnico italiano' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

, sarà soluzione low - cost e intanto ingaggia un derby per Barak Per forza il sostituto del ... Oltre a questi,.it vaglia un'ulteriore ipotesi: il ritorno in prestito di Davide ...... l'idea è quella di un rinforzo low cost per avere un'alternativa 'più pronta' a Ibra e Giroud, soprattutto se il giocatore di proprietà del Monaco dovesse lasciare ilgià il mese prossimo ( ...Il Milan ha deciso come muoversi durante il calciomercato di gennaio. La priorità è l'acquisto di un difensore. Arriva la scelta per l'attacco ...Andrea Vianello, direttore di Radio Rai e tifoso rossonero, ha commentato così Milan-Liverpool di questa sera su Twitter: "Il Milan senza punte tranne Ibra ci prova ma il ...