Advertising

glooit : Calcio: Zheng Zhi sarà allenatore e giocatore del Guangzhou leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINA - Zheng Zhi sarà allenatore e giocatore del Guangzhou - susydigennaro : RT @napolimagazine: CINA - Zheng Zhi sarà allenatore e giocatore del Guangzhou - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINA - Zheng Zhi sarà allenatore e giocatore del Guangzhou - apetrazzuolo : CINA - Zheng Zhi sarà allenatore e giocatore del Guangzhou -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zheng

ANSA Nuova Europa

Zhi, 41 anni, è anche capitano della nazionale ed ha trascorso parte della sua carriera in Gran Bretagna (Charlton Athletic e Celtic Glasgow). Mentre il campionato riprende il prossimo fine ...In difficoltà economica, il club cinese ha deciso di puntare sulla figura da allenatore - giocatore diZhi, in organico dal 2011 e che ora condurrà la squadra fino al termine della stagione.ROMA, 08 DIC - Il Guangzhou FC (prima divisione cinese) ha nominato oggi il centrocampista Zheng Zhi come allenatore, che allo stesso tempo continuerà a giocare. Il club otto volte campione della Cina ...Da Fabio Cannavaro a Zheng Zhi. Questa la scelta del Guangzhou FC che ha scelto il 41enne capitano per sostituire il tecnico italiano dopo la rescissione del contratto dello scorso settembre. In diffi ...