Bignè al formaggio: Super leggeri e gustosi, da leccarsi i baffi! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) I Bignè al formaggio sono un'ottima pietanza perfetta da essere servita al momento dell'antipasto o come secondo piatto durante una cena. Volete prepararli in casa? Ecco la ricetta, per fare dei Bignè al formaggio leggeri e con poche calorie. Bignè al formaggio, ingredienti: Per preparare i Bignè al formaggio, serviranno: 230 ml di acqua bollente calda 125 grammi di farina 0 setacciata 115 grammi di burro 80 grammi di formaggio grattugiato (ne servirà un po' in più) 80 grammi di mozzarella (tagliata a cubetti) 4 uova Un pizzico di sale Un pizzico di noce moscata (opzionale) Q.b. erbe fresche tritate (opzionale) Q.b. pepe nero. Per spennellare i Bignè prima della cottura: 1 uovo ed un cucchiaino di ...

