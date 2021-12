Valanga a La Thuile, morto in ospedale uno dei due sciatori travolti dalla slavina. Aveva 25 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) Un ragazzo di 25 anni è morto in ospedale dopo essere stato travolto da una Valanga a La Thuile, in Valle d’Aosta. Il giovane era rimasto sepolto sotto 80 centimetri di neve, prima di essere estratto in condizioni critiche dai soccorritori. Trasportato all’ospedale Parini, è deceduto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo. La slavina si è staccata poco dopo le 13 di oggi, 7 dicembre, nella zona del Gran San Bernardo. Una persona è stata subito estratta viva. Pochi giorni fa, il 29 novembre, si è verificato un incidente simile, sempre in Valle d’Aosta, tra Cervinia e Valtournenche. Un addetto alle piste, il 58enne Leonardo Pession, stato travolto da una Valanga sulla pista, a oltre 3mila metri di quota. L’uomo è stato estratto ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Un ragazzo di 25indopo essere stato travolto da unaa La, in Valle d’Aosta. Il giovane era rimasto sepolto sotto 80 centimetri di neve, prima di essere estratto in condizioni critiche dai soccorritori. Trasportato all’Parini, è deceduto poco dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo. Lasi è staccata poco dopo le 13 di oggi, 7 dicembre, nella zona del Gran San Bernardo. Una persona è stata subito estratta viva. Pochi giorni fa, il 29 novembre, si è verificato un incidente simile, sempre in Valle d’Aosta, tra Cervinia e Valtournenche. Un addetto alle piste, il 58enne Leonardo Pession, stato travolto da unasulla pista, a oltre 3mila metri di quota. L’uomo è stato estratto ...

