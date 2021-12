Ultime Notizie Roma del 07-12-2021 ore 17:10 (Di martedì 7 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in apertura la curva dei contagi in Italia in crescita i casi di variante omicron nel nostro paese sono 11 annuncia Silvio brusaferro Firenze dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS il valore di RT e intorno a 1.2 Secondo i dati preliminari in generale siamo ancora in una situazione epidemica la curva in crescita e l’incidenza settimana la ieri sera è pari a 173 casi ogni 100.000 abitanti l’epidemia sto ancora aumentando in termini di nuovi infetti Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto c’è una crescita di un punto percentuale ogni settimana Alice brusaferro ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni di età Che non hanno cominciato il ciclo vaccinale non hanno fatto nemmeno una dose Molte ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid in apertura la curva dei contagi in Italia in crescita i casi di variante omicron nel nostro paese sono 11 annuncia Silvio brusaferro Firenze dell’istituto superiore di sanità e portavoce del CTS il valore di RT e intorno a 1.2 Secondo i dati preliminari in generale siamo ancora in una situazione epidemica la curva in crescita e l’incidenza settimana la ieri sera è pari a 173 casi ogni 100.000 abitanti l’epidemia sto ancora aumentando in termini di nuovi infetti Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto c’è una crescita di un punto percentuale ogni settimana Alice brusaferro ci sono ancora 6,5 milioni di persone sopra i 12 anni di età Che non hanno cominciato il ciclo vaccinale non hanno fatto nemmeno una dose Molte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - fanpage : Una violenta aggressione ai danni dell'assessore Giovanna Damonte che aveva semplicemente chiesto a una ragazza di… - LilithRoberta : RT @LAVonlus: ???Oggi pomeriggio non perdere @glfelicetti, Presidente LAV, ai microfoni di @igorrighetti nella nuova puntata de L'Autostoppi… - corgiallorosso : #Marsiglia, #Longoria: “Pau Lopez e Under riscatti praticamente automatici”. Ecco quanto incasserà la Roma -