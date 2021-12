Super green pass, controllati oltre 7.800 cittadini e 172 negozi. Dodici le multe (Di martedì 7 dicembre 2021) I dati della Prefettura di Bergamo nella prima giornata di controlli del Super green pass in città e provincia. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 dicembre 2021) I dati della Prefettura di Bergamo nella prima giornata di controlli delin città e provincia.

Advertising

NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - Corriere : ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - GuidoDeMartini : ???? SUPER•GREEN•PASS ???? TURISMO A PICCO COL PASS: CHE IDEONA! Col nuovo pass per ristoranti e alberghi “agenzie di v… - manu_etoile : RT @Corriere: ?? Il decreto del super green pass rischia di impattare sul diritto allo studio di milioni di giovani - lifestyleblogit : Super Green pass, Viminale: ieri quasi 120mila controlli e 937 sanzioni - -