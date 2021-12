Sabatini conferma | “Non vado al Genoa perché non c’è identità di vedute nella gestione del club”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 7 dicembre 2021) Walter, attraverso un’intervista a Radio Radio, hato quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi sulnon sia andato al: “Nonnelrossoblunon c’èdidel, quindi è una cosa che non posso e non voglio fare”. Illigure lo aveva contattato per proporgli un contratto di collaborazione, come se fosse un consulente. Una ruolo diverso da quello di direttore sportivo e dall’autonomia che l’ex Roma e Bologna pensava di avere. Da dopo il suo no ilsta valutando diverse piste straniere. FOTO: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.