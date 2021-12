GF Vip: Alex Belli Vuole Abbandonare il Reality! (Di martedì 7 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, 25^ puntata: tra i tanti argomenti in ballo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non poteva di certo mancare la love story tra Alex Belli e Soleil Sorge. Lui ha confessato i suoi sentimenti pochi giorni fa eppure adesso sembra quasi ripensarci per tenere a bada quello che potrebbe essere successo fuori dalla casa più spiata d’Italia. L’attore sembra essere sempre di più sul procinto di Abbandonare il gioco. Ecco che cosa è accaduto tra Alex e Soleil in questa puntata del GF Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 25^ puntata: Alex Belli è in crisi dopo aver confessato i sentimenti a Soleil Sorge! In questa 25^ puntata del Grande Fratello Vip 6 non si poteva non parlare del rapporto tra Alex ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 7 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, 25^ puntata: tra i tanti argomenti in ballo in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non poteva di certo mancare la love story trae Soleil Sorge. Lui ha confessato i suoi sentimenti pochi giorni fa eppure adesso sembra quasi ripensarci per tenere a bada quello che potrebbe essere successo fuori dalla casa più spiata d’Italia. L’attore sembra essere sempre di più sul procinto diil gioco. Ecco che cosa è accaduto trae Soleil in questa puntata del GF Vip 6. Grande Fratello Vip 6, 25^ puntata:è in crisi dopo aver confessato i sentimenti a Soleil Sorge! In questa 25^ puntata del Grande Fratello Vip 6 non si poteva non parlare del rapporto tra...

