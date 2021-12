Designazioni Serie A: Genoa-Sampdoria a Doveri, Fourneau per Udinese-Milan (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà Daniele Doveri di Roma ad arbitrare l’infuocato derby di venerdì sera tra Genoa e Sampdoria, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per la capolista Milan, in campo ad Udine sabato sera, Rocchi ha scelto Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, mentre sarà Matteo Marchetti a fischiare in Inter-Cagliari, posticipo della domenica sera. Paolo Valeri è stato designato per Venezia-Juventus mentre Marinelli arbitrerà Napoli-Empoli. Ecco tutte le Designazioni della diciassettesima giornata. Genoa – Sampdoria Venerdì 10/12 h. 20.45 Doveri LIBERTI – BERCIGLI IV: MINELLI VAR: NASCA AVAR: BRESMES FIORENTINA – SALERNITANA Sabato 11/12 h. 15.00 GHERSINI CAPALDO – YOSHIKAWA IV: MIELE ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Sarà Danieledi Roma ad arbitrare l’infuocato derby di venerdì sera tra, valevole per la diciassettesima giornata del campionato diA 2021/2022. Per la capolista, in campo ad Udine sabato sera, Rocchi ha scelto Francescodella sezione di Roma 1, mentre sarà Matteo Marchetti a fischiare in Inter-Cagliari, posticipo della domenica sera. Paolo Valeri è stato designato per Venezia-Juventus mentre Marinelli arbitrerà Napoli-Empoli. Ecco tutte ledella diciassettesima giornata.Venerdì 10/12 h. 20.45LIBERTI – BERCIGLI IV: MINELLI VAR: NASCA AVAR: BRESMES FIORENTINA – SALERNITANA Sabato 11/12 h. 15.00 GHERSINI CAPALDO – YOSHIKAWA IV: MIELE ...

Advertising

VoceGiallorossa : ? ???? @SerieA - Le designazioni della 17ª giornata: @OfficialASRoma-@acspezia, arbitra Prontera #ASRoma #SerieA… - sportface2016 : #GenoaSampdoria a #Doveri, #Fourneau per #UdineseMilan: tutte le designazioni della diciassettesima giornata… - psb_original : Serie B, le designazioni arbitrali per la 17^ giornata #SerieB - zazoomblog : Designazioni arbitrali 17ª giornata Serie A: Doveri per il derby della Lanterna - #Designazioni #arbitrali… - SampNews24 : Arbitro #GenoaSampdoria: le designazioni per la 17a giornata -