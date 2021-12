Che record per Di Lorenzo, solo un altro giocatore come lui! (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, riporta di un particolare record di cui è protagonista Di Lorenzo. Il terzino azzurro sta disputando tutti i minuti a disposizione, tra Napoli e Nazionale, di tutte le partite dal 5 settembre. Di Lorenzo Napoli Italia Di Lorenzo è in campo senza interruzioni da tre mesi, per un totale di 25 presenze consecutive. In campionato l’unico giocatore di movimento ad aver disputato il suo stesso numero di minuti è il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, che però nel mentre non ha disputato tutti gli impegni della Nazionale di Mancini. Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, riporta di un particolaredi cui è protagonista Di. Il terzino azzurro sta disputando tutti i minuti a disposizione, tra Napoli e Nazionale, di tutte le partite dal 5 settembre. DiNapoli Italia Diè in campo senza interruzioni da tre mesi, per un totale di 25 presenze consecutive. In campionato l’unicodi movimento ad aver disputato il suo stesso numero di minuti è il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, che però nel mentre non ha disputato tutti gli impegni della Nazionale di Mancini.

