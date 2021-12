Capello | «Mourinho sta capendo le difficoltà di allenare la Roma»

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex giallorosso Fabioha parlato del momento disulla panchina dellaFabio, storico ex allenatore della, in una intervista a Libero ha parlato del momento complicato che sta vivendo Josésulla panchina giallorossa.– «Mou è un grande allenatore, staladi, io ne so qualcosa. Può puntare alla Conference: come lui ha spesso ripetuto e insegnato, vincere un “titulo” è sempre importante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...Roma dello scudetto Fabioha rilasciato un'intervista a Libero . Tra i vari argomenti, il tecnico ha parlato anche dell'attuale guida in panchina dei giallorossi, lo Special One José...... FabioLibero intervista Fabio. Si esprime sulle italiane in Champions e sulla ... Sarri ha bisogno di troppo tempo? C'è spazio anche per la Roma diCi sono due competizioni più che da onorare, da provare a vincere. Sì, anche quella nazionale troppo spesso foriera di cocenti delusioni ultimamente ...L’ex allenatore della Roma, tra i tanti temi affrontati, ha parlato anche del momento dei giallorossi e soprattutto di Josè Mourinho. Capello dà poi un suggerimento allo Special One: “Punti alla Confe ...