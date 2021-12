A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti (Di martedì 7 dicembre 2021) menù stampati in Braille per ristoranti più inclusivi nella Capitale. Questa è l’idea promossa dall’Arcs (Associazione ristoranti Centro Storico) Roma e realizzata in stretta collaborazione con l’Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). La nuova realtà inclusiva è stata presentata nei ristoranti di Roma aderenti all’associazione. Il progetto nasce dall’incontro tra l’Arcs Roma e l’Uici, che hanno come obiettivo comune quello di una convivialità culinaria aperta a tutti e senza barriere, favorendo in tal senso l’accessibilità dei ristoranti a persone non vedenti e ipovedenti. Tutti i ristoranti associati Arcs, infatti, ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021)stampati inperpiù inclusivi nella Capitale. Questa è l’idea promossa dall’(AssociazioneCentro Storico)e realizzata in stretta collaborazione con l’(Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). La nuova realtà inclusiva è stata presentata neidiaderenti all’associazione. Il progetto nasce dall’incontro tra l’e l’, che hanno come obiettivo comune quello di una convivialità culinaria aperta a tutti e senza barriere, favorendo in tal senso l’accessibilità deia persone non vedenti e ipovedenti. Tutti iassociati, infatti, ...

Advertising

lifestyleblogit : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti - - telodogratis : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti - StraNotizie : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti - italiaserait : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti - fisco24_info : A Roma Arcs e Uici insieme a tavola, menù in Braille nei ristoranti: Menù stampati in Braille per ristoranti più in… -