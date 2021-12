Uomini e Donne: la verità sull’addio di Marcello Messina (Di lunedì 6 dicembre 2021) Marcello Messina solo qualche tempo fa ha deciso di lasciare Uomini e Donne a causa di una donna conosciuta fuori dal programma. L’uomo, così, di recente è stato intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, a cui ha raccontato come sono andate le cose con la fidanzata Viviana. Solo qualche tempo fa Marcello Messina aveva sconvolto tutti deciso di lasciare il programma che lo stava facendo conoscere al pubblico: Uomini e Donne. Al momento della sua decisione Tina e Gianni si erano detti piuttosto contrariati mentre Maria aveva apprezzato la sua onestà. Intervistato dal magazine del programma, così, l’uomo poche ha voluto tirare le Donne sulla sua esperienza e spiegare come stanno le cose con la sua ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 6 dicembre 2021)solo qualche tempo fa ha deciso di lasciarea causa di una donna conosciuta fuori dal programma. L’uomo, così, di recente è stato intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, a cui ha raccontato come sono andate le cose con la fidanzata Viviana. Solo qualche tempo faaveva sconvolto tutti deciso di lasciare il programma che lo stava facendo conoscere al pubblico:. Al momento della sua decisione Tina e Gianni si erano detti piuttosto contrariati mentre Maria aveva apprezzato la sua onestà. Intervistato dal magazine del programma, così, l’uomo poche ha voluto tirare lesulla sua esperienza e spiegare come stanno le cose con la sua ...

