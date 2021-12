Un pareggio a tutta grinta per l’Avellino, termina 1-1 con il Bari (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – termina con il punteggio di 1-1 il big match della diciassettesima giornata del Girone C di LegaPro tra Avellino e Bari. Al rigore siglato da Antenucci al 33? del primo tempo, risponde Kanoutè con un zampata all’82’. I pugliesi confermano la vetta della classifica a +9 rispetto all’Avellino. PRIMO TEMPO. Confermate le impressioni della vigilia, Avellino in campo con il 4-3-3. Centrocampo rivoluzionato con lo schieramento di Carriero e Matera con il confermato Matera. Tridente con Di Gaudio, Maniero e Kanoutè. Ci prova subito l’Avellino al 5’. Maniero appoggia per D’Angelo, che ha spazio per ti- rare, ma calcia debolmente e permette a Frattali di re-spingere la conclusione. Tre minuti dopo l’Avellino si affaccia in avanti. Cross di Tito dalla sinistra, flipper tra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino –con il punteggio di 1-1 il big match della diciassettesima giornata del Girone C di LegaPro tra Avellino e. Al rigore siglato da Antenucci al 33? del primo tempo, risponde Kanoutè con un zampata all’82’. I pugliesi confermano la vetta della classifica a +9 rispetto al. PRIMO TEMPO. Confermate le impressioni della vigilia, Avellino in campo con il 4-3-3. Centrocampo rivoluzionato con lo schieramento di Carriero e Matera con il confermato Matera. Tridente con Di Gaudio, Maniero e Kanoutè. Ci prova subitoal 5’. Maniero appoggia per D’Angelo, che ha spazio per ti- rare, ma calcia debolmente e permette a Frattali di re-spingere la conclusione. Tre minuti doposi affaccia in avanti. Cross di Tito dalla sinistra, flipper tra ...

Advertising

l_honestly : @SSCN_1926_ @erosazzurro @AIA_it 1) Dobbiamo aver un nostro canale dedicato 2) Alla prima cagata tipo @DAZN_IT 'non… - thelastpeterpan : questa partita ha tutta l’aria di un tiro, un gol e pareggio - ilfuoriuscito : @MEcosocialista Perché il PD, e prima ancora tutta la discendenza riformista del PCI, quelli della terza via blairi… - andrea66769767 : RT @Lega_B: ?? F U L L T I M E ?? Pareggio tra #Frosinone e #Ternana, tre punti conquistati in trasferta per #Spal e #Cremonese, oltre alla… - ruotologiacomo : @annatrieste Anche Mertens ha sbagliato due palle gol vittoria quando è entrato negli ultimi minuti in una partita… -