Traffico Roma del 06-12-2021 ore 11 | 30

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Luceverdedalla redazione Buongiorno ben Trovati al microfono Sonia cerquetani decisamente migliorata la situazione delsul Raccordo Anulare ora regolarmente per lungo le due carreggiate aest è ancora code sulla percorso Urbano della A24 in direzione della tangenziale est da Portonaccio sulla tangenziale est file altezza Salaria verso Stadio Olimpico rallentamenti e code in ingresso asulla Cassia sulla Flaminia sulla Tiburtina sulla Casilina e sulla Appia in città per incidente code su via Tuscolana tra via Delle e via Rocca di Papa altro incidente con disagi alsu via dei Castani altezza via dei Faggi momentaneamente chiusa al transito per una manifestazione viale Mazzini tra via Giovanni Nicotera e Lungotevere delle Armi per i dettagli di queste altre notizie ...