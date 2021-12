STALKER 2 | svelato il peso del gioco?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 dicembre 2021) In molti stanno aspettando con trepidazione l’uscita di uncosì importante come2: Heart of Chernobyl, seguito del celebre sparatutto del 2007, e pare che sull’Xbox Store sia statoildelper le console di casa Microsoft Continuano ad arrivare aggiornamenti sullo sviluppo di2: Heart of Chernobyl, la cui data d’uscita è, per ora, prevista per il 28 aprile 2022. Dopo essersi mostrato all’E3 2021, abbiamo visto il requisiti minimi e consigliati per la versione PC del, senza nessun altro aggiornamento per la versione console finora. Ebbene, ecco a voi un nuovo aggiornamento: pare sia statoildella versione Xbox di2, e stiamo parlando di tanti GB di ...