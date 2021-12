Sci: CdM, 9 supergigantiste convocate per St. Moritz (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - La Coppa del mondo femminile di sci alpino fa ritorno dal Canada nel vecchio continente, dove nel prossimo fine settimana si gareggia sulla pista svizzera di St.Moritz. Il programma propone due supergiganti sabato 11 e domenica 12 dicembre, ai quali sono iscritte Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler. La pista elvetica riserva buoni ricordi alla squadra italiana, capace di aggiudicarsi la vittoria in quattro occasioni: Isolde Kostner trionfò nel 1999 in discesa, Karen Puzter si impose nel 1999 e nel 2002 in supergigante, mentre l'ultimo successo risale al 2019 quando in supergigante l'Italia firmò una doppietta con Sofia Goggia davanti a Federica Brignone per un solo centesimo. Proprio Brignone è stata fra le protagoniste del trittico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. - (Adnkronos) - La Coppa del mondo femminile di sci alpino fa ritorno dal Canada nel vecchio continente, dove nel prossimo fine settimana si gareggia sulla pista svizzera di St.. Il programma propone due supergiganti sabato 11 e domenica 12 dicembre, ai quali sono iscritte Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler. La pista elvetica riserva buoni ricordi alla squadra italiana, capace di aggiudicarsi la vittoria in quattro occasioni: Isolde Kostner trionfò nel 1999 in discesa, Karen Puzter si impose nel 1999 e nel 2002 in supergigante, mentre l'ultimo successo risale al 2019 quando in supergigante l'Italia firmò una doppietta con Sofia Goggia davanti a Federica Brignone per un solo centesimo. Proprio Brignone è stata fra le protagoniste del trittico ...

