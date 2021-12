Preoccupa il virus sinciziale nei bambini (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Nonostante l'incidenza rimanga quasi doppia rispetto a quella registrata nella stagione 2019-2020, dopo un inizio in corsa, in questi ultimi giorni la diffusione del virus influenzale stagionale sembra essersi stabilizzata. Si è riscontrato anche un lieve calo di nuovi contagi tra i bambini al di sotto dei 4 anni, che comunque rimangono la fascia più colpita. E' quanto emerge dai dati dell''Osservatorio influenza' secondo cui però continuano a circolare molti altri virus respiratori e Preoccupa molto il virus Respiratorio sinciziale, che colpisce prevalentemente i bambini sotto l'anno di età e può evolvere in bronchiolite, un'infiammazione acuta di bronchi e bronchioli che può provocare ostruzione delle vie aeree con possibile comparsa di difficoltà respiratoria, ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Nonostante l'incidenza rimanga quasi doppia rispetto a quella registrata nella stagione 2019-2020, dopo un inizio in corsa, in questi ultimi giorni la diffusione delinfluenzale stagionale sembra essersi stabilizzata. Si è riscontrato anche un lieve calo di nuovi contagi tra ial di sotto dei 4 anni, che comunque rimangono la fascia più colpita. E' quanto emerge dai dati dell''Osservatorio influenza' secondo cui però continuano a circolare molti altrirespiratori emolto ilRespiratorio, che colpisce prevalentemente isotto l'anno di età e può evolvere in bronchiolite, un'infiammazione acuta di bronchi e bronchioli che può provocare ostruzione delle vie aeree con possibile comparsa di difficoltà respiratoria, ...

