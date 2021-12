Mentana e Maggioni, nei nostri Tg niente no vax... infatti gli lasciano i talk show, almeno Giletti lo rivendica (Di lunedì 6 dicembre 2021) Mentana e Maggioni, nei nostri Tg niente no vax I no vax non sono benvenuti nei tg di Rai1 e La7. I direttori Maggioni e Mentana - visto lo spazio che si accorda ai vaccino - scettici anche nelle ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), neiTgno vax I no vax non sono benvenuti nei tg di Rai1 e La7. I direttori- visto lo spazio che si accorda ai vaccino - scettici anche nelle ...

Advertising

Linkiesta : In Italia l’informazione ha da sempre un debole per i ciarlatani, ma forse ora comincia ad accorgersene Da Maggion… - carolina300615 : RT @ProfCampagna: Dopo Mentana per La7, ecco Monica #Maggioni per il TG1: 'Se ci va di mezzo la vita delle persone, non puoi mettere sullo… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Dopo Mentana per La7, ecco Monica #Maggioni per il TG1: 'Se ci va di mezzo la vita delle persone, non puoi mettere sullo… - danielamarch8 : RT @ProfCampagna: Dopo Mentana per La7, ecco Monica #Maggioni per il TG1: 'Se ci va di mezzo la vita delle persone, non puoi mettere sullo… - Gaetana21424492 : RT @ProfCampagna: Dopo Mentana per La7, ecco Monica #Maggioni per il TG1: 'Se ci va di mezzo la vita delle persone, non puoi mettere sullo… -