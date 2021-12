Manovra insoddisfacente | Cgil e Uil proclamano lo sciopero generale il 16 dicembre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manovra insoddisfacente

"Pur apprezzando lo sforzo e l'impegno del premier Draghi e del suo esecutivo - spiegano i sindacati - laè stata consideratada entrambe le organizzazioni sindacali, in ...Proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre da Cgil e Uil che consideranolaeconomica del governo Draghi. Convocata per quel giorno anche una manifestazione nazionale a Piazza del Popolo a Roma. Alla manifestazione non mancheranno i segretari ...Sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città contro ...Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative int ...