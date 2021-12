(Di lunedì 6 dicembre 2021)e Uil hanno proclamato unodi 8 ore per il prossimo 16 dicembre, con una manifestazione nazionale convocata a Piazza del Popolo a Roma cui prenderanno parte i segretari generali Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri. Lo hanno deciso le segreterie confederali nazionali dei due sindacati dopo le valutazioni sullaeconomica varata dal Governo."Pur apprezzando lo sforzo e l`impegno del Premier Draghi e del suo Esecutivo - si legge in un comunicato - laè stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cgil-Uil, sciopero di 8 ore il 16 dicembre contro la Manovra. Annunciata una manifestazione a Roma #ANSA - Corriere : I sindacati contro la manovra: sciopero generale il 16 dicembre - MediasetTgcom24 : Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero di 8 ore il 16 dicembre #sciopero - valevolatile : RT @Radio1Rai: ??#Manovra Cgil e Uil hanno proclamato uno #sciopero generale di 8 ore per giovedì 16 dicembre, con manifestazione nazionale… - semeoro1 : RT @janavel7: 'Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 16 dicembre'. Se ne sentiva la necessità? E soprattutto l'utilità? Boh.… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Cgil

Lo afferma in una nota il segretario generale Cisl Luigi Sbarra dopo lo sciopero proclamato dae Uil contro la. "Tanto pi√Ļ - afferma - considerati i rilevanti passi avanti fatti nell'...... nella serata di luned√¨ 6 dicembre, le confederazioni die Uil hanno bollato come 'insoddisfacente' lae annunciato lo sciopero generale di otto ore per la giornata di gioved√¨ 16 ...Cgil e Uil hanno annunciato per la giornata di gioved√¨ 16 dicembre uno sciopero generale di 8 ore. La reazione di Palazzo Chigi.Sindacati spaccati sulla manovra Draghi . Cgil e Uil da una parte proclamano lo sciopero generale di 8 ore per il 16 dicembre, dall'altra la ...