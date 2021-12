Il week end perfetto di Sofia Goggia: triplete al ritorno in Coppa del Mondo di sci. Infortunio, ripresa, statistiche: così è tornata a dominare (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sofia Goggia è tornata a Lake Louise in Canada dopo il grave Infortunio che l’ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina e porta a casa un triplete in un week end che permette all’Italia di toccare quota 104 successi nella storia dello sci alpino femminile. Sulla pista canadese l’impresa era riuscita solo a Katja Seizinger nel 1997 e per tre volte alla regina dello sci Lindsay Lonn (2011, 2014 e 2015), di cui Goggia fa capire di essere l’erede. Non poteva esserci miglior rientro dopo l’Infortunio di fine gennaio, in cui cadde su una pista di servizio mentre rientrava a valle dopo la cancellazione del supergigante e si ruppe il piatto tibiale destro, la 9enne bergamasca delle Fiamme gialle nel giro di tre giorni ha messo in fila dodicesima, 13esima e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021)a Lake Louise in Canada dopo il graveche l’ha costretta a saltare i Mondiali di Cortina e porta a casa unin unend che permette all’Italia di toccare quota 104 successi nella storia dello sci alpino femminile. Sulla pista canadese l’impresa era riuscita solo a Katja Seizinger nel 1997 e per tre volte alla regina dello sci Lindsay Lonn (2011, 2014 e 2015), di cuifa capire di essere l’erede. Non poteva esserci miglior rientro dopo l’di fine gennaio, in cui cadde su una pista di servizio mentre rientrava a valle dopo la cancellazione del supergigante e si ruppe il piatto tibiale destro, la 9enne bergamasca delle Fiamme gialle nel giro di tre giorni ha messo in fila dodicesima, 13esima e ...

Ultime Notizie dalla rete : week end Ulivo Day: Natale nei frantoi con Pane&Olio e mercatini salutari e cosmetici L'evento si svolge con il seguente calendario : in Puglia il 5 dicembre, in Toscana 11 e 12 dicembre, in Umbria l'8 dicembre e tutti i week end dall'11 dicembre al 4 gennaio . Le aziende che hanno ...

Difesa ed esperienza nel finale: la Pescara Basket batte il Nuovo Basket Aquilano Secondo posto confermato, quindi, per la squadra di coach Vanoncini, chiamata ora a chiudere il girone di andata nel prossimo week end con la sfida alla capolista imbattuta Amatori Pescara 1976 per ...

VIDEO/ LE INTERVISTE NEL WEEK END - Settimanasport.com SettimanaSport Lega Salvini Piemonte: nel week end i congressi cittadini, i segretari eletti PIEMONTE – E’ ripartita, nel fine settimana, la stagione dei congressi della Lega Salvini in tutta Italia, anche nei capoluoghi piemontesi di Alessandria, Cuneo, Novara, Biella e Verbania, con ...

Vaccinazioni, week end col botto Prosegue con numeri importanti la campagna vaccinazione che riguarda la somministrazione delle terze dosi e della prima per quanti, finora, non avevano voluto ricevere il siero e adesso cercano di fro ...

