Il sinistro di Stojanovic | poi è Bajrami show | Empoli - Udinese in un minuto

janbuc8 : RT @EmpoliCalcio: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!! STOJANOVIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!… - AuzSwerdt : RT @EmpoliCalcio: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!! STOJANOVIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!… - calciomercatoit : ?49’Gooooool! Stojanovic trova il pari con un sinistro a giro in area ??#EmpoliUdinese 1-1 | LIVE #SerieA - ilnesi : RT @EmpoliCalcio: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!! STOJANOVIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!… - Udinese_1896 : #EmpoliUdinese 1-1 49' - Pareggia l'Empoli. Stojanovic entra in area di rigore, se la aggiusta e col sinistro segn… -

Ultime Notizie dalla rete : sinistro Stojanovic

Vittoria dell'Empoli in rimonta sull'Udinese nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A. I toscani si impongono con le reti di, Bajrami e Pinamonti dopo il momentaneo vantaggio bianconero con Deulofeu... Udogie si trova troppo solo nel metterci una pezza, tanto più che Andreazzoli comanda a... quando inspiegabilmente non fa partire unin corsa. A questo punto Gotti ha già ...Empoli, 6 dicembre 2021 - Ancora un Empoli spettacolare: la squadra di Andreazzoli vince in rimonta, 3-1, con l’Udinese al “Castellani”. Con questo successo sale al decimo posto della classifica con 2 ...Vittoria importante per l'Empoli nel posticipo tendente all'imbrunire della sedicesima giornata di Serie A 2021-2022. La squadra toscana sconfigge l'Udinese in rimonta con il punteggio di 3-1, imbaste ...