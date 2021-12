Il centrodestra diviso su Berlusconi e su Draghi | si complica la partita per il Quirinale

Advertising

globalistIT : - IcardaLu : Incontro con Cingolani per discutere del 'nucleare pulito'. Il famoso 'nucleare pulito' ?? - IcardaLu : Il nucleare pulito ?? - Ambrakey1 : Su questo argomento sposo appieno la politica della Lega ?? Matteo Salvini, la bomba (con Giorgetti al suo fianco):… - Giusepp17413380 : RT @Corriere: Salvini e il centrodestra: «Io lavoro per l’unità, ma c’è chi lo vuole diviso» -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra diviso

Globalist.it

Per il Colle "sicuramente Berlusconi è un papabile, una figura che ilappoggerebbe in modo compatto. Ma non risulta che si sia candidato ufficialmente". Per Palazzo Chigi, invece, se ...... per certi aspetti storica, della coalizione di Francesco Acquaroli , ilgià si presentasul territorio alla prima prova elettorale, seppure di secondo livello: quella per il ...Dibattito tra Lega e Forza Italia, Tajani (FI): "Solo Draghi a P. Chigi". Molinari (Lega): "Anche Cartabia o Franco" ...PESARO - A poco più di un anno dalle elezioni regionali che hanno visto nelle Marche la vittoria, per certi aspetti storica, della coalizione di Francesco Acquaroli, il centrodestra ...