Gli auguri di Claudio Lippi a Maria De Filippi sono la cosa più trash che vedrai oggi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri è stato il compleanno di Maria De FiLippi e se Pier Silvio Berlusconi le ha fatto gli auguri tramite un video messaggio a Verissimo, Claudio Lippi si è dovuto accontentare di farglieli tramite Facebook. Il conduttore glieli ha dovuti fare pubblicamente sulla propria bacheca di Facebook perché Maria De FiLippi si sarebbe sempre rifiutata di dargli il suo numero di telefono. Così come si è rifiutato di darglielo Maurizio Costanzo. Claudio Lippi ha infatti approfittato del compleanno di Maria De FiLippi per far sapere a tutti i propri follower di non avere il suo numero, anche se a molti potrà "sembrare strano". "Vi sembrerà strano ma devo profittare di Facebook per fare gli auguri ...

