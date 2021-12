Fratelli Mancuso | chi sono Enzo e Lorenzo | vincitori della Targa Tenco

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Isiaggiudicati la2021 per il miglior album in dialetto.e Lorduenati a Sutera (Caltanissetta) che hanno iniziato ad appassionarsi di musica dopo essersi trasferiti a Londra. Laè un riconoscimento annuale, assegnato dal Clubcon una vastissima giuria composta da giornalisti, opinionisti e critici musicali ed è uno dei premi più rinomati nella scena musicale italiana. (screenshot video)Quest’anno tra isidistinti i, che hanno ottenuto laper il ...

... saranno presenti: Samuele Bersani (miglior album assoluto), I Fratelli Mancuso (miglior album in dialetto), Peppe Voltarelli (miglior album interprete) e Carlo Mercadante come produttore del miglior album. I Fratelli Mancuso ad ottobre si sono aggiudicati la Targa Tenco 2021 per il miglior album in dialetto. Scopriamo chi sono Enzo e Lorenzo.