Ex Caserma Pepicelli, lunghe code all’hub vaccinale: Civico22 interroga l’Amministrazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con una interrogazione a risposta scritta trasmessa questa mattina al Sindaco Clemente Mastella; all’Assessore al Traffico, Attilio Cappa; all’Assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa e al Segretario generale del Comune, Maria Carmina Cotugno, i Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Civico22”, Angelo Moretti e Giovanna Megna, sono intervenuti sulla incresciosa situazione che si sta verificando a Benevento in relazione alla gestione degli accessi all’hub vaccinale istituito presso l’ex Caserma Pepicelli di Viale degli Atlantici, unico in tutta la città di Benevento. “Con l’entrata in vigore del cosiddetto “Super Green Pass” la situazione è ulteriormente peggiorata – si legge in una nota di Civico 22 – e potrebbe ulteriormente peggiorare con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Con unazione a risposta scritta trasmessa questa mattina al Sindaco Clemente Mastella; all’Assessore al Traffico, Attilio Cappa; all’Assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa e al Segretario generale del Comune, Maria Carmina Cotugno, i Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “”, Angelo Moretti e Giovanna Megna, sono intervenuti sulla incresciosa situazione che si sta verificando a Benevento in relazione alla gestione degli accessiistituito presso l’exdi Viale degli Atlantici, unico in tutta la città di Benevento. “Con l’entrata in vigore del cosiddetto “Super Green Pass” la situazione è ulteriormente peggiorata – si legge in una nota di Civico 22 – e potrebbe ulteriormente peggiorare con ...

anteprima24 : ** Ex Caserma Pepicelli, lunghe code all'hub vaccinale: #Civico22 interroga l'Amministrazione **… - ilvaglio1 : Vaccinazioni, Sassi Mazzini (Fdi): amara sorpresa alla caserma Pepicelli... #vaccinazioni #aslbenevento #covid19… - anteprima24 : ** Caserma Pepicelli, #Sassi (FdI): '#Vaccino per pochi fortunati, totale #Disorganizzazione' **… - ilvaglio1 : Disagi per le vaccinazioni - E l'ASL di Benevento si sforzò e produsse... un cartello #asl #bollettini… -