Elezioni, Conte: “Ho declinato candidatura a suppletive Roma” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ho declinato” la proposta di candidatura alle suppletive di Roma per il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri. Lo annuncia il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Montecitorio per la presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle. “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta”, ma “dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5S. Non mi è possibile dedicarmi ad altro”, le parole dell’ex premier. SQUADRA M5S – “Avremo un Movimento capace di agire come squadra, nessuno andrà più in ordine sparso” dice il leader del M5S. “Ora c’è la possibilità di far compiere uno scatto al M5S, puntando alle competenze dei suoi uomini e delle sue donne per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ho” la proposta diallediper il seggio alla Camera lasciato libero da Roberto Gualtieri. Lo annuncia il leader del M5S Giuseppe, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Montecitorio per la presentazione dei Comitati politici del Movimento 5 Stelle. “Ringrazio il Pd e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta”, ma “dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il M5S. Non mi è possibile dedicarmi ad altro”, le parole dell’ex premier. SQUADRA M5S – “Avremo un Movimento capace di agire come squadra, nessuno andrà più in ordine sparso” dice il leader del M5S. “Ora c’è la possibilità di far compiere uno scatto al M5S, puntando alle competenze dei suoi uomini e delle sue donne per ...

