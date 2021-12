Davide Silvestri avverte Lulù | “Attenta qui dentro approfittano della tua bontà per metterti i piedi in testa”

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’uscita di Clarissa e la nomination di Manuel Bortuzzo hanno mandatoSelassiè in crisi. Per questo motivo oggisi è avvicinato alla principessa per cercare di consolarla e darle qualche dritta. L’attore ha consigliato alla gieffina di non chiedere sempre scusa e di starealle persone che le si avvicinano. “Hai detto idiota, non è che devi fare retro marcia. Puoi dire a quella persona ‘guarda scusa per la parolaccia, ma quello che ti ho detto lo penso’. Perché puoi dire le cose in un modo più carino. Non devi diventare quello che vogliono gli altri, se tu hai delle ragioni, non devi sempre chiedere scusa, devono farlo anche gli altri. Quindi cerca di riconoscere quando hai sbagliato o quando hai fatto troppo e poi ricordati che continuerai sicuramente a sbagliare. Tante persone più grandi ...