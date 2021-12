**Calcio: Serie A, Empoli-Udinese 3-1** (Di lunedì 6 dicembre 2021) Empoli, 6 dic. - (Adnkronos) - L'Empoli sconfigge 3-1 l'Udinese nel posticipo della 16/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio degli ospiti con Deulofeu al 22', rispondono Stojanovic al 50', Bajrami al 59' e Pinamonti al 78'. In classifica l'Empoli aggancia il Verona al decimo posto con 23 punti, mentre i friulani restano fermi in quattordicesima posizione a quota 16. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021), 6 dic. - (Adnkronos) - L'sconfigge 3-1 l'nel posticipo della 16/a giornata diA disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Al vantaggio degli ospiti con Deulofeu al 22', rispondono Stojanovic al 50', Bajrami al 59' e Pinamonti al 78'. In classifica l'aggancia il Verona al decimo posto con 23 punti, mentre i friulani restano fermi in quattordicesima posizione a quota 16.

