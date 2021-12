“Approvare il pronome neutro è un atto di autocolonizzazione”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti Le Point – Qual è il suo pensiero sulla decisione del Robert di aggiungere i prenomi “iel” e “ielle” al dizionario? Alain Borer – E’ una decisione avvilente! E’ importante distinguere tre gradi di gravità in questo affaire. Soffermiamoci anzitutto su questo aspetto: la parola, così come l’acqua e presto l’aria, grandi entità vitali del pianeta, sono ormai a pagamento. La parola è diventata un mercato. La questione del “dizionario” si pone perché il Robert, come spesso il suo concorrente Larousse, avanza come un merlano: con la bocca aperta; raccoglie tutto ciò che trova. Basta dire una sciocchezza e il Robert la stampa e la rivende. Commentandolo, si cade nella trappola pubblicitaria in cui i responsabili del dizionario cercano di ...