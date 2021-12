Un posto al sole, spoiler: una notizia inaspettata per Michele (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole non mancheranno i colpi di scena per quanto concerne la delicata situazione matrimoniale di Silvia e Michele. Gli spoiler della soap opera di Rai 3, infatti, rivelano che, dopo aver deciso di trasferirsi altrove in compagnia di Rossella, il giornalista dovrà rivedere i suoi piani. I due coniugi, inizialmente propensi a rimettere in piedi il loro matrimonio, alla fine hanno preso atto che lasciarsi fosse la decisione migliore per tutti. In particolare, Silvia, per quanto fosse convinta di voler concedere un'altra occasione a Michele troncando il suo legame con Giancarlo, ha rimesso tutto in discussione quando Todisco è tornato a cercarla per annunciarle di aver deciso di lasciare per sempre Napoli. Quella notizia ha turbato ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel corso delle prossime puntate di Unalnon mancheranno i colpi di scena per quanto concerne la delicata situazione matrimoniale di Silvia e. Glidella soap opera di Rai 3, infatti, rivelano che, dopo aver deciso di trasferirsi altrove in compagnia di Rossella, il giornalista dovrà rivedere i suoi piani. I due coniugi, inizialmente propensi a rimettere in piedi il loro matrimonio, alla fine hanno preso atto che lasciarsi fosse la decisione migliore per tutti. In particolare, Silvia, per quanto fosse convinta di voler concedere un'altra occasione atroncando il suo legame con Giancarlo, ha rimesso tutto in discussione quando Todisco è tornato a cercarla per annunciarle di aver deciso di lasciare per sempre Napoli. Quellaha turbato ...

