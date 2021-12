Supergreen pass, rilasciata nuova versione App per verificarlo (Di domenica 5 dicembre 2021) rilasciata la nuova versione dell'App VerificaC19 per la verifica della certificazione verde "rafforzata" E` stata rilasciata su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validita` della certificazione verde "rafforzata". Lo comunica il ministero della Salute. Come previsto dalle nuove norme, da domani 6 dicembre, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovra` avere il green pass "rafforzato", cioe` un green pass per vaccinazione o guarigione. L'accertamento di questa validita` prevede l'utilizzo dell'App VerificaC19 gia` in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validita`.La nuova versione ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 dicembre 2021)ladell'App VerificaC19 per la verifica della certificazione verde "rafforzata" E` statasu App Store, Play Store e App Gallery la1.1.8 di VerificaC19 che consente anche il controllo della validita` della certificazione verde "rafforzata". Lo comunica il ministero della Salute. Come previsto dalle nuove norme, da domani 6 dicembre, per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, discoteche, feste e cerimonie pubbliche si dovra` avere il green"rafforzato", cioe` un greenper vaccinazione o guarigione. L'accertamento di questa validita` prevede l'utilizzo dell'App VerificaC19 gia` in uso agli operatori incaricati delle verifiche di validita`.La...

