Pagelle Sampdoria Lazio | Milinkovic-Savic crea e distrugge | Immobile implacabile

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, le pagelle di CM: difesa da incubo, Gabbiadini ancora in gol: Sampdoria-Lazio 1-3 Audero 6: i gol arriva… - SampNews24 : Pagelle #SampdoriaLazio: #Ferrari da incubo, #Quagliarella e #Caputo assenti - Fili27Filippo : #SerieA #lazio #Immobile #SampdoriaLazio #SampLazio Sampdoria-Lazio 1-3 | Immobile trascina i biancocelesti alla v… - calciomercatoit : ??Siete d'accordo con le pagelle di #SampLazio?? - sportface2016 : #SampdoriaLazio: le pagelle e il tabellino #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sampdoria

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/22:Lazio Ledei protagonisti del match trae Lazio, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Immobile (Lazio) FLOP: Ferrari () ...Serviva soprattutto per poter dare continuità alla vittoria di martedì sera contro la, ma ...(personali): Terraciano 6; sul primo gran gol di Barrow non può nulla, forse su quello di ...STRAKOSHA 7: Inoperoso il primo tempo, nel secondo tira fuori un paio di belle parate: più complicato il tuffo sul colpo di testa di Gabbiadini che la respinta sulla conclusione di ...Una vittoria in trasferta per la Lazio nel match numero 12 diretto da Michael Fabbri con i biancocelesti, per un bilancio che si aggiorna a 8 vittorie biancocelesti, un pareggio e ...